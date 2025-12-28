Napoli forza Hojlund | l’undici di Conte stende 2-0 la Cremonese e insegue il Milan

Il Napoli si impone sulla Cremonese con un risultato di 2-0, consolidando la posizione in classifica e chiudendo il 2025 in modo positivo. La squadra di Conte mostra solidità e determinazione, mantenendo vive le speranze di rincalzo al Milan. Una vittoria importante per i partenopei, che proseguono il loro cammino nel campionato italiano con fiducia e stabilità.

l Napoli chiude il 2025 portandosi a casa una netta vittoria contro la Cremonese e riprendendosi il secondo posto in classifica. Antonio Conte schiera lo stesso undici visto nella finale di Supercoppa contro il Bologna ma stavolta non è David Neres a consegnare i tre punti ai campani. A garantire la vittoria ai partenopei è il cinismo sotto porta di Rasmus Hojlund che converte in due reti le due occasioni create dal Napoli nel primo tempo. La Cremonese prova con coraggio a riaprire la partita ma, in un secondo tempo molto combattuto, non riesce a trovare il varco giusto per riaprire la gara. Alla fine a sorridere sono i campioni d’Italia che tornano ad un punto dalla capolista Milan: all’Inter di Chivu il compito di ristabilire le distanze nel big match della domenica in quel di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Napoli forza Hojlund: l’undici di Conte stende 2-0 la Cremonese e insegue il Milan Leggi anche: Napoli, è finale: Hojlund show (gol e assist) stende il Milan 2-0. Conte si prende la rivincita su Allegri Leggi anche: Napoli, è finale: Hojlund show (gol e assist) stende il Milan 2-0. Conte si prende la rivincita su Allegri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Hojlund, gol da vero opportunista. Di Lorenzo esulta, la reazione di Conte - Rasmus Hojlund ha portato il Napoli in vantaggio nella gara contro la Cremonese. msn.com

GAZZETTA - Napoli, Hojlund è il centravanti del futuro, la "lukakizzazione" del danese - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è stato protagonista della sfida di Supercoppa contro il Milan. napolimagazine.com

L'ANALISI - Giordano: "Hojlund la chiave di Napoli-Milan, torna Lobotka e tornano palleggio e pressioni corrette" - Marco Giordano, giornalista, ha commentato su X la vittoria del Napoli contro il Milan, nella semifinale di Supercoppa italiana: "Le assenze pesano per tutti. napolimagazine.com

Forza ragazzi jamm a VENCERE! #ForzaNapoliSempre #nonprovateafermarcinoisiamoilnapoli #napoli #naples #sscnapoli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.