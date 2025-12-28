Hojlund dominante il Napoli stende la Cremonese e resta in scia al Milan

Il Napoli conquista una vittoria importante sulla Cremonese, grazie alle reti di Hojlund nel primo tempo. La squadra partenopea mantiene il secondo posto in classifica, restando in scia al Milan. La partita si è svolta con un andamento equilibrato, con i padroni di casa che hanno cercato di reagire, ma senza riuscire a segnare. La prestazione degli azzurri si conferma solida, mantenendo alte possibilità di rincorsa nel campionato.

Cremonese-Napoli 0-2 RETI: 13' e 45' pt Hojlund. CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 5.5, Baschirotto 5, Bianchetti 5 (37' st Floriani Mussolini sv); Barbieri 5.5 (15' st Johnsen 6), Zerbin 5.5 (32' st Bonazzoli 6), Grassi 5.5 (32' st Bondo 6), Payero 5.5, Pezzella 5.5; Sanabria 5 (15' st Moumbagna 6), Vardy 6. In panchina: Silvestri, Nava, Lordkipanidze, Folino, Valoti, Faye, Vandeputte, Vasquez,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

