Il Messico celebra il Piancastelli Day
In Messico, a Veracruz, si è svolto ieri il Piancastelli Day, una giornata dedicata alla celebrazione del club locale. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e appassionati, che hanno preso parte alle attività organizzate per ricordare e onorare questa ricorrenza. La manifestazione ha visto momenti di incontro e condivisione, con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla memoria e alla cultura del club.
A Veracruz, in Messico, ieri è stato il Piancastelli day. Proprio così: il club messicano nel quale gioca la fuoriclasse modenese del softball, El Aguila de Veracruz, ha deciso di dedicare alla sua campionessa l’intera giornata che, per la squadra, si concluderà con la partita di campionato contro le Bravas de Leon. Cos’è il Piancastelli day? Una serie di iniziative con le quali il club ha voluto celebrare la vittoria, da parte della giocatrice, dell’homerun derby – la gara dei fuoricampo tra le migliori giocatrici del torneo – disputato alcuni giorni fa. Per questo, El Aguila ha deciso di aprire in anticipo i cancelli del suo stadio per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Piancastelli, stella della nostra nazionale, alle prese con una nuova avventura dopo Giappone e Stati Uniti: "Ma quella che sento come casa è San Diego». Erika, Messico e nuvole: "Cambiare ogni anno è uno stile di vita»In bacheca i titoli europei sono già cinque, come ben pochi altri sportivi nella storia del nostro continente.
