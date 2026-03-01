Il Messico celebra il Piancastelli Day

In Messico, a Veracruz, si è svolto ieri il Piancastelli Day, una giornata dedicata alla celebrazione del club locale. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e appassionati, che hanno preso parte alle attività organizzate per ricordare e onorare questa ricorrenza. La manifestazione ha visto momenti di incontro e condivisione, con un programma ricco di appuntamenti dedicati alla memoria e alla cultura del club.