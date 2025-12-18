Il 18 dicembre? Una data magica per i gemelli ecco come si celebra il National Twin Day

Il 18 dicembre si celebra il National Twin Day, un giorno speciale dedicato ai gemelli. Per molti, condividere questa connessione unica è un vero superpotere, un dono prezioso che rende la vita più ricca e meno solitaria. In questa giornata, si rende omaggio a un legame che va oltre il semplice condividere il DNA, diventando un simbolo di amicizia, complicità e affetto unico nel suo genere.

C’è chi lo definisce un superpotere e chi una fortuna sfacciata: avere una persona nata esattamente insieme a te significa non essere mai davvero soli. Il 18 dicembre il mondo si ferma per celebrare il National Twin Day, una giornata interamente dedicata a quel legame indissolubile che unisce i gemelli di ogni tipo. Non è solo una questione di somiglianza fisica, ma di un’intesa che spesso sembra sfidare le leggi della logica. La scienza è affascinata da questa connessione da secoli. Si parla spesso di criptofasia, un termine complicato per descrivere una cosa dolcissima: quel linguaggio segreto che molti gemelli sviluppano da piccoli e che solo loro possono capire. 🔗 Leggi su Cultweb.it

