La Piancastelli stella della nostra nazionale alle prese con una nuova avventura dopo Giappone e Stati Uniti | Ma quella che sento come casa è San Diego Erika Messico e nuvole | Cambiare ogni anno è uno stile di vita

La Piancastelli, figura di spicco della nostra nazionale, affronta una nuova sfida dopo le esperienze in Giappone e Stati Uniti. Tra i ricordi di San Diego come casa e il continuo cambiamento, il suo percorso si arricchisce di successi europei, dimostrando una carriera ricca di trionfi e adattamenti. Un esempio di resilienza e passione nel mondo dello sport.

In bacheca i titoli europei sono già cinque, come ben pochi altri sportivi nella storia del nostro continente. Sul passaporto i timbri invece sono molti di più, difficile contarli. "Imparo sempre, in ogni paese in cui vado, in ogni città nella quale mi capita di vivere per qualche settimana o qualche mese". Erika Piancastelli, classe 1996 capitana della Nazionale italiana di softball, nata a Modena ma ormai cittadina del mondo, è una stella internazionale del suo sport: una passione ereditata da papà Pier Andrea e da mamma Loredana (Auletta, olimpionica a Sydney 2000) di cui la catcher ha fatto una professione, diventando un volto riconosciuto in tutto il globo. Sport.quotidiano.net

