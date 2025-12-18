Dal 26 dicembre all'11 gennaio, il Teatro Quirino ospita

© Romatoday.it - "Il medico dei pazzi" al Teatro Quirino

Il Medico dei Pazzi è lo spettacolo in programma al Teatro Quirino dal 26 dicembre all'11 gennaio. Di Eduardo Scarpetta con la regia di Leo Muscato.Lo spettacoloDon Felice Sciosciammocca, sciocco e danaroso provinciale, giunge a Napoli con la moglie al seguito per incontrare lo scapestrato nipote. 🔗 Leggi su Romatoday.it

