’Il medico dei maiali’ una commedia provocatoria

Questa sera al teatro Masini di Faenza va in scena ’Il medico dei maiali’, una commedia di Davide Sacco premiata nel 2022 con il riconoscimento ’Nuove sensibilità’. Lo spettacolo mette in scena una storia che ruota attorno a temi di monarchia e potere, portando il pubblico a riflettere su questi temi attraverso un testo provocatorio. L’appuntamento è alle 21, e molti spettatori sono pronti a scoprire questa performance che ha già riscosso attenzione.

È una storia di monarchia e potere quella che stasera prenderà forma al teatro Masini di Faenza. Infatti, alle 21, andrà in scena lo spettacolo 'Il medico dei maiali' di Davide Sacco, con cui ha vinto il premio 'Nuove sensibilità 2022'. La pièce, di cui Sacco è anche regista, sarà interpretata da Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino. La morte improvvisa del re d'Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto. Tra il potere e il nuovo re, un medico veterinario pronto a cogliere un'occasione che forse, poi, non si rivelerà tale.

