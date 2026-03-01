il leroy merlin di baranzate resta aperto

Il negozio Leroy Merlin di Baranzate continuerà a essere aperto e funzionante come di consueto. La comunicazione ufficiale conferma che l’attività non subirà interruzioni e rimarrà accessibile ai clienti. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza variazioni rispetto agli orari di apertura abituali. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo ai servizi offerti o alla gestione del punto vendita.

