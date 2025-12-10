Oggi chiude il negozio di Leroy Merlin in Brianza
Il negozio Leroy Merlin di Caponago in Brianza chiude definitivamente oggi, mercoledì 10 dicembre. La chiusura segna la fine di un punto vendita che ha servito la zona per diversi anni, influenzando il mercato locale dell'edilizia e del fai-da-te. La decisione riflette cambiamenti nel settore e nelle strategie aziendali del brand.
Si abbassano definitivamente le saracinesche: oggi mercoledì 10 dicembre chiude lo store di Leroy Merlin di Caponago. Una chiusura già annunciata da mesi, quando in primavere il noto brand aveva annunciato la riorganizzazione degli store con la chiusura (anche) di quello brianzolo.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
