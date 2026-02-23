Riparazioni su misura | Leroy Merlin e PRISM rivoluzionano il retail

Leroy Merlin ha avviato un nuovo servizio di riparazione e personalizzazione con PRISM, coinvolgendo 21 negozi nel Nord Italia. La causa è la crescente domanda di soluzioni su misura per i clienti, che desiderano interventi rapidi e di qualità. PRISM utilizza tecniche di upcycling per riutilizzare materiali, riducendo gli sprechi. I clienti possono prenotare appuntamenti direttamente in negozio o online, ricevendo interventi personalizzati sui propri prodotti. La novità mira a rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Leroy Merlin lancia il servizio di riparazione e personalizzazione con PRISM. Leroy Merlin ha avviato un servizio di riparazione e personalizzazione su misura in 21 punti vendita del Nord Italia, in collaborazione con PRISM, società specializzata in repairing e upcycling. Il progetto, operativo da oggi, permette ai clienti di personalizzare tessuti e prodotti acquistati, come orli, accorciamenti e cambi di finitura, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e valorizzare gli investimenti nel tempo. Questo servizio, che unisce efficienza, qualità artigianale e sostenibilità ambientale, è disponibile in città come Brescia, Torino, Verona e Milano, rappresentando un esempio concreto di come innovazione industriale, attenzione all’ambiente e inclusione sociale possano convergere per creare valore aggiunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi chiude il negozio di Leroy Merlin in BrianzaIl negozio Leroy Merlin di Caponago in Brianza chiude definitivamente oggi, mercoledì 10 dicembre.

Leggi anche: Leroy Merlin Italia, Ignacio Sánchez Villares direttore generale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Tutti i servizi su misura di Leroy Merlin: soluzioni pratiche e personalizzate per ogni esigenzaQuando si tratta di ristrutturare, arredare o semplicemente migliorare la propria casa, poter contare su servizi su misura affidabili e accessibili fa davvero la differenza. Leroy Merlin ha costruito ... casaegiardino.it

Tutti i servizi su misura di Leroy Merlin: soluzioni pratiche e personalizzate per ogni esigenzaDai serramenti alle tende, dal taglio legno alla sartoria express: Leroy Merlin offre una gamma completa di servizi su misura per dare forma ai tuoi progetti in modo semplice, rapido e professionale. msn.com

Leroy Merlin chiede alla Provincia la proroga della valutazione di impatto ambientale fino a dicembre 2029 per il progetto del megastore da 16 mila mq all’ex Foro Boario di corso Australia. Ecco cosa succede adesso - facebook.com facebook