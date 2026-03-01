Le intelligence israeliane e statunitensi hanno condiviso informazioni e agito di concerto per individuare e colpire Khamenei. In alcuni casi, i leader hanno commesso errori di valutazione che hanno facilitato le operazioni. Le azioni sono state condotte con l’obiettivo di neutralizzare la figura, senza dettagli sui metodi utilizzati o sui risultati ottenuti.

Israeliani e americani hanno incrociato le informazioni, sfruttato la poca prudenza dei leader iraniani e poi hanno attaccato La Cia ha trovato la posizione della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, poco prima del bombardamento su Teheran che lo ha ucciso domenica mattina. Ha anche scoperto che ci sarebbe stata una riunione dei vertici del regime e che Khamenei sarebbe stato presente. A quel punto ha passato l’informazione all’intelligence israeliana, scrive il New York Times in una ricostruzione pubblicata ventiquattr’ore dopo l’attacco aereo. L’intelligence israeliana non conosceva la posizione di Khamenei ma aveva altre informazioni... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il lavoro delle intelligence per trovare e uccidere Khamenei

I giorni dell’orrore in Iran, oltre 30mila morti in 48 ore durante la repressione delle proteste: “Khamenei ordinò di sparare per uccidere senza pietà”Roma – Sarebbero oltre 30mila le persone uccise in sole 48 ore durante la repressione delle proteste nella Repubblica islamica.

Così è stato eliminato Khamenei. L'intelligence, le coperture e gli strike che cambiano il Medio OrienteÈ sabato mattina a Teheran quando l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, si riunisce con i suoi più stretti...

Hornet's Nest | THRILLER | Full Movie in English

Contenuti utili per approfondire Khamenei.

Temi più discussi: Trump su Truth: Ali Khamenei è morto. Il nodo della successione dopo la conferma; Israele e gli Usa attaccano l’Iran: Khamenei è stato eliminato; L'ascesa al potere, l'Asse della resistenza e la repressione: chi era Khamenei, Guida suprema dell'Iran per 37 anni; Iran, attacco di 'decapitazione', ucciso Khamenei.

Khamenei, come è stato ucciso: la Cia lo ha trovato, i jet di Israele in volo dalle 6 e il raid (anticipato al mattino)Poco prima che Stati Uniti e Israele preparassero l'ondata di attacchi contro l'Iran, la Cia si è focalizzata ... msn.com

Vi spiego le implicazioni strategiche della morte di Ali Khamenei. Parla il prof. TetiTrump ieri sera ha confermato la morte della Guida Suprema dell’Iran Khamenei, ucciso durante l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele sferrato ieri mattina. Khamenei, una delle persone più malva ... formiche.net

Poco prima che Stati Uniti e Israele preparassero l'ondata di attacchi contro l'Iran, la Cia si è focalizzata sull'obiettivo più importante: l'ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema. Ne ha seguito le tracce per mesi, acquisendo sempre maggiore sicurezza sulla su - facebook.com facebook

Non solo Khamenei. Abdolrahim Mousavi, Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Aziz Nasirzadeh. Chi sono gli altri leader iraniani uccisi - I ritratti, di @priscillarugg x.com