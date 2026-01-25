Durante le recenti proteste in Iran, si stima che oltre 30.000 persone siano state uccise in appena 48 ore, a seguito di una dura repressione. Secondo varie fonti, le autorità hanno ordinato l’uso della forza letale senza esitazioni. Questi eventi rappresentano uno dei periodi più sanguinosi nella storia recente del paese, sollevando preoccupazioni internazionali sulla gravità della situazione e sui diritti umani.

Roma – Sarebbero oltre 30mila le persone uccise in sole 48 ore durante la repressione delle proteste nella Repubblica islamica. Secondo la rivista Time, che cita due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano coperti dall’anonimato, l’8 e il 9 gennaio scorsi decine di migliaia di persone avrebbero perso la vita, con le scorte di sacchi per i cadaveri andate esaurite e le ambulanze sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. Per Iran International, due rapporti dell’intelligence dei Pasdaran stimerebbero il numero dei morti superiore rispettivamente a 33mila e a 36mila, con oltre 4mila scontri in più di 400 città e paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I giorni dell’orrore in Iran, oltre 30mila morti in 48 ore durante la repressione delle proteste: “Khamenei ordinò di sparare per uccidere senza pietà”

Proteste in Iran, la denuncia dei media: “Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione”Secondo fonti del Ministero della Salute iraniano, tra l'8 e il 9 gennaio si sarebbero verificati oltre 30.

Proteste in Iran, la denuncia dei media: “Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione”, ma Teheran negaSecondo la rivista Time, tra l’8 e il 9 gennaio in Iran si sarebbero verificati oltre 30.

