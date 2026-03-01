Sabato mattina a Teheran, l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, si è riunito con i suoi collaboratori nel compound governativo che ospita anche gli uffici della presidenza e del Consiglio di Sicurezza nazionale. In seguito, si è appreso che Khamenei è stato eliminato. L'operazione ha coinvolto attività di intelligence, coperture e strike mirati che hanno avuto un impatto significativo sulla regione.

È sabato mattina a Teheran quando l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, si riunisce con i suoi più stretti collaboratori nel compound governativo che ospita gli uffici della presidenza, del leader supremo e del Consiglio di Sicurezza nazionale. Non è una riunione straordinaria: si tratta di un incontro di routine, uno di quelli che Khamenei teneva regolarmente con il suo entourage. Ma quella mattina, per la prima volta, la Cia sapeva esattamente dove si trovava. E Israele era pronto a colpire. Secondo fonti a conoscenza dell'operazione, sentite da New York Times e Axios, l'agenzia di intelligence americana aveva monitorato i movimenti di Khamenei per mesi, affinando progressivamente la propria capacità di prevederne gli spostamenti e i pattern di comportamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così è stato eliminato Khamenei. L'intelligence, le coperture e gli strike che cambiano il Medio Oriente

Golfo, così la guerra Iran-Usa-Israele infrange la sua illusione di sicurezzaI numeri raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione ufficiale quanto profondamente la guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran abbia infranto...

Chi è il “bruco micio”, la falena con il pelo: dove vive e perché si chiama cosìIl "bruco micio" è la fase larvale pelosa di Megalopyge opercularis, una falena nordamericana.

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Così è nata l'operazione Ruggito del leone. L'Iran può resistere ma ha capacità limitate; Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'.

Così è stato eliminato Khamenei. L'intelligence, le coperture e gli strike che cambiano il Medio OrienteLa Cia lo seguiva da mesi, Israele pianificava l'attacco, e i negoziati di Ginevra servivano a tenerlo lontano dai bunker. Mentre la Guida suprema iraniana teneva la sua riunione di routine, i missili ... ilfoglio.it

Attacco all'Iran, in Medio Oriente passeggeri bloccati e oltre mille voli cancellatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco all'Iran, in Medio Oriente passeggeri bloccati e oltre mille voli cancellati ... tg24.sky.it

#NEWS – È la notizia che scuote il Medio Oriente: #AliKhamenei è morto. La conferma è arrivata da #Teheran, mentre sulla capitale iraniana si susseguono esplosioni e raid che alimentano il timore di un conflitto su vasta scala e segnano un punto di svolta n - facebook.com facebook

Ho convocato alle 10.30 una riunione urgente al Ministero degli Esteri con tutti gli ambasciatori e i consoli in Medio Oriente. Primo obiettivo garantire sicurezza e assistenza a tutti gli italiani. Seguo minuto per minuto l’evolversi della situazione attraverso le nos x.com