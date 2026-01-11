A Gaza un altro neonato è morto di freddo | tre palestinesi uccisi dai raid di Israele

A Gaza, un neonato ha perso la vita a causa delle condizioni di freddo, mentre i raid israeliani continuano a causare vittime e danni. Nonostante la tregua, le operazioni militari proseguono, aggravando la crisi umanitaria in una regione già colpita da blocchi e difficoltà. La situazione rimane complessa e difficile, con impatti profondi sulla popolazione locale.

Wafa: 'Un altro neonato morto di fame a Gaza, 3 in 24 ore' - Un neonato, Hud Arafat, è morto stamattina a Gaza a causa di grave malnutrizione e mancanza di latte artificiale: lo affermano fonti mediche, citate da Wafa. ansa.it

A Gaza, il Governo terrorista israeliano continua a uccidere bambini. In 24 ore, i raid ordinati da Benjamin Netanyahu hanno provocato almeno 18 morti, tra cui 5 bambini. Tende colpite dai droni. Corpi di piccoli di 3, 5, 7, 8, 11 anni smembrati. Altro che cessat - facebook.com facebook

Il genocidio a Gaza continua a tutta forza, nel silenzio del mondo e delle autorità politiche. Da giovedì 8 gennaio gli attacchi israeliani sulla Striscia hanno ucciso almeno 14 persone, tra cui 5 bambini, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera, nonostante il c x.com

