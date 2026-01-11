A Gaza un altro neonato è morto di freddo | tre palestinesi uccisi dai raid di Israele

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaza, un neonato ha perso la vita a causa delle condizioni di freddo, mentre i raid israeliani continuano a causare vittime e danni. Nonostante la tregua, le operazioni militari proseguono, aggravando la crisi umanitaria in una regione già colpita da blocchi e difficoltà. La situazione rimane complessa e difficile, con impatti profondi sulla popolazione locale.

Nuovi raid israeliani a Gaza violano la tregua: tre morti e nove feriti. Proseguono demolizioni e attacchi mentre il freddo e il blocco aggravano la crisi umanitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Raid a Gaza, Hamas: “Almeno 33 palestinesi uccisi”. Idf: “Lanciarazzi puntato contro Israele”

Leggi anche: Gaza, tregua fragile: nei raid di Israele uccisi 104 palestinesi, consegnati due corpi di ostaggi da Hamas

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

gaza altro neonato 232A Gaza un altro neonato &#232; morto di freddo: tre palestinesi uccisi dai raid di Israele - L’esercito israeliano, dal canto suo, ha dichiarato di aver ucciso tre palestinesi nel nord e nel sud della Striscia perché ritenuti una minaccia per i propri soldati, sostenendo che uno di loro ... fanpage.it

Wafa: 'Un altro neonato morto di fame a Gaza, 3 in 24 ore' - Un neonato, Hud Arafat, &#232; morto stamattina a Gaza a causa di grave malnutrizione e mancanza di latte artificiale: lo affermano fonti mediche, citate da Wafa. ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.