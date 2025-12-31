Mattarella e il desiderio di pace per l’Ucraina e Gaza | Neonati al freddo muoiono assiderati Ripugnante il rifiuto di chi la nega

Il presidente Mattarella ha espresso il suo desiderio di pace per Ucraina e Gaza, evidenziando le sofferenze di civili, tra cui neonati al freddo e persone senza riscaldamento. Ha sottolineato come la distruzione delle infrastrutture e le conseguenze dei conflitti aumentino il bisogno di dialogo e di un cessate il fuoco. La sua richiesta si unisce a un appello al senso di responsabilità internazionale per fermare le sofferenze e favorire la pace.

"Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inizio del suo messaggio agli italiani di fine anno. " La pace, in realtà, è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio", ha proseguito.

Quirinale, Mattarella su Ucraina e Gaza: "Un anno non facile, ripugnante il rifiuto di pace di chi si sente forte" - “L’affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell’atto fondativo della nostra Repubblica, che esprime la volontà di realizzare il futuro insieme, attraverso il dialogo. affaritaliani.it

Mattarella: 'sempre più forte desiderio di pace, ripugnante chi la nega sentendosi più forte' - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. iltempo.it

