Perugia-Pineto 0-1 D’Andrea sbanca il Curi

Nel match tra Perugia e Pineto, il risultato finale è stato 0-1 in favore degli ospiti. La partita si è disputata allo stadio “Curi” e ha visto il Pineto segnare il gol decisivo nel corso dell'incontro. Al termine della partita, i tifosi del Perugia hanno rivolto alcune contestazioni. La sfida si è conclusa con la vittoria del Pineto e la delusione dei supporter locali.

Perugia, 28 febbraio 2026 – Ancora una pagina buia del Perugia che al "Curi" cede il passo anche al Pineto, con tanto di contestazione finale dei tifosi umbri. Il Curi regala punti anche al Pineto, squadra rigenerata, come tantissime altre, dai biancorossi. Gli umbri vanno sotto al 16' con il gol di D'Andrea complice una difesa che si è fatta sorprendere. Il Perugia reagisce, rischia ancora a inizio ripresa poi spinge, crea occasioni, prende un palo con Manzari, ma non passa. Perugia (4-3-1-2): Gemello, Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell'Orco (36'st Lisi); Megelaitis, Ladinetti (1'st Manzari), Tumbarello (16'st Bartlomei); Verre (25'st Nepi); Montevago, Bacchin (16'st Canotto).