Questa sera al Malservisi-Matteini il Follonica Gavorrano torna in campo contro il Prato. Dopo la sconfitta a Terranuova Traiana, i locali cercano la reazione tra le mura amiche. La squadra si prepara a rialzare la testa e conquistare i tre punti.

Operazione "rianzare la testa". Dopo la trasferta in casa della Terranuova Traiana, il Follonica Gavorrano torna tra le mura amiche per la sfida con il Prato. La gara odierna alle 14,30 al Malservisi-Matteini vedrà la formazione di Lucio Brando che affronterà il team allenato da Alessandro Dal Canto, reduce dal pareggio interno per 2-2 contro il Tau Altopascio. Prato che si presenta a Bagno di Gavorrano con 33 punti in classifica, frutto di 10 vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, 29 gol fatti e 23 subiti. In virtù del punto conquistato nell’ultimo turno la formazione allenata da Dal Canto ha perso la zona play off proprio in favore della Terranuova Traiana, formazione che ha battuto i biancorossoblù nell’ultimo turno per 1-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FolGav, rialzare la testa. Al Malservisi-Matteini scende in campo il Prato

Approfondimenti su Malservisi Matteini

Il Follonica Gavorrano torna al Malservisi-Matteini per affrontare il Poggibonsi, segnando la prima partita in casa della stagione.

Il Follonica Gavorrano affronta l’ultimo match casalingo del 2025 al Malservisi-Matteini, ospitando lo Scandicci.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Malservisi Matteini

Argomenti discussi: FolGav, rialzare la testa. Al Malservisi-Matteini scende in campo il Prato.

FolGav, rialzare la testa. Al Malservisi-Matteini scende in campo il PratoOperazione rianzare la testa. Dopo la trasferta in casa della Terranuova Traiana, il Follonica Gavorrano torna tra le mura amiche per la sfida con il Prato. La gara odierna alle 14,30 al Malservisi- ... lanazione.it

Domenica è tempo di calcio! @acprato1908 scende in campo in trasferta contro il Follonica Gavorrano Stadio Romeo Malservisi – Mario Matteini (Bagno di Gavorrano, GR) Domenica 1 febbraio Calcio d’inizio ore 14:30 Diretta su TV Prato Per - facebook.com facebook