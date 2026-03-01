Il Festival di Sanremo onora le 301 vittime di femminicidio | sul ledwall i nomi di Hayat e Petronilla

Durante il Festival di Sanremo, la musica si interrompe per dedicare un momento alle 301 donne uccise da inizio 2023. Sul ledwall appaiono i nomi di Hayat e Petronilla, due delle vittime ricordate in questa occasione. La cerimonia si svolge senza interventi o commenti, limitandosi a mostrare i nomi delle donne uccise.

Il Festival di Sanremo ferma la musica per onorare la memoria delle 301 vittime di femminicidio registrate dal 2023 ad oggi. Lo fa con Gino Cecchettin, padre di Giulia, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato nel 2023, vicino a Padova.Nel silenzio, sul grande ledwall nero, compaio i nomi di chi non. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Gino Cecchettin al Festival di Sanremo e i nomi delle vittime di femminicidio: «301 donne uccise dal 2023» – Il video

L’ipocrisia di Carlo Conti a Sanremo: dice alla moglie cosa non può indossare, poi omaggia le vittime di femminicidioCarlo Conti si rivolge alla moglie durante la serata finale di Sanremo 2026, dandole suggerimenti su come debba vestirsi, lasciandole capire che non...

