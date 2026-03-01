L’ipocrisia di Carlo Conti a Sanremo | dice alla moglie cosa non può indossare poi omaggia le vittime di femminicidio

Durante la serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti si rivolge alla moglie per commentare il suo abbigliamento, suggerendole cosa non dovrebbe indossare, in particolare i jeans molto aderenti delle ballerine sul palco. In quel momento, Conti omaggia anche le vittime di femminicidio, suscitando diverse reazioni tra il pubblico presente.

Carlo Conti si rivolge alla moglie durante la serata finale di Sanremo 2026, dandole suggerimenti su come debba vestirsi, lasciandole capire che non gradirebbe se indossasse dei jeans particolarmente succinti come quelli indossati dalle ballerine sul palco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: il video. Poi saluta i figli in platea

Leggi anche: Ermal Meta omaggia i bimbi di Gaza a Sanremo, il dettaglio sull’abito e le parole di Carlo Conti: “I bambini non c’entrano niente con la follia degli uomini”

Una raccolta di contenuti su Carlo Conti.

Temi più discussi: L'ipocrisia dei media e la narrativa da centro sociale a Rogoredo; Made in Europe, uno slogan ricco di ipocrisia; Sul palco del Politeama di Bra arriva L’avaro immaginario; Una foto ritoccata e ipocrita. Bufera sul post di San Valentino di Meghan.

Alvino: Osimhen, che ipocrisia! E che ansia sul 3-0 Juve, poi che gioia!Il giornalista Carlo Alvino su Radio Crc in apertura della sua trasmissione ha commentato i risultati di ieri delle italiane in Europa: Per un pizzico la festa poteva essere ... tuttonapoli.net

Alvino: Possibili segnali di rinnovo tra il Napoli e Conte. Parole di grande ipocrisia di ChivuCarlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: Per Vergara sta parlando il campo. Per anni la Nazionale italiana è stata governata p ... msn.com

Per la prima volta all'Ariston è passaggio di testimone. Carlo Conti affida il palco televisivo più importante d'Italia a Stefano De Martino, e lo fa a Festival di Sanremo ancora aperto, durante la finale. De Martino non sarà solo il prossimo conduttore, sarà anche - - facebook.com facebook

La Russa si appella a Carlo Conti per Pucci a Sanremo, Elsa Fornero: "Purtroppo ci stiamo abituando a tutto" #Dimartedì x.com