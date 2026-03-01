Il Festival di Sanremo 2026 si è chiuso con la vittoria di Sal Da Vinci ma la gara di stile è tutta un' altra storia

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci e la presenza sul podio di Sayf e Ditonellapiaga. La competizione musicale si è svolta nelle date previste e ha visto esibirsi numerosi artisti provenienti da diverse parti d’Italia. La manifestazione ha coinvolto pubblico e media, creando attenzione attorno alle performance e alle scelte artistiche fatte durante le serate.

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Sul podio anche Sayf e Ditonellapiaga. Ma a vincere la gara di stile è stata Arisa, con una serie di look ricercati in bianco e nero curati dalla stylist Rebecca Baglini. Menzione d'onore per l'eleganza di Levante. Arisa non è riuscita a conquistare il podio (è quarta nella classifica finale) ma ha sicuramente conquistato questa edizione del Festival con i suoi abiti. Durante la serata cover, invece, aveva scelto un look total white all'insegna della leggerezza: un look etereo con mantella di Ports1961, creato da Francesco Bertolini, con scarpe Casadei. Menzione d'onore per Levante, che al Festival ha portato l'eleganza di Giorgio Armani con look minimal-chic che lavoravano per sottrazione: linee semplici, pulite, con guizzi di luce.