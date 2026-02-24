Chi è Sal Da Vinci il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Sal Da Vinci si presenta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per me sì, dopo aver conquistato il pubblico con il successo di Rossetto e caffè. La sua partecipazione deriva dalla crescente popolarità nel panorama musicale italiano, grazie a canzoni che uniscono tradizione e modernità. Da anni, Sal Da Vinci si distingue per la capacità di coinvolgere il pubblico con interpretazioni intense e melodie coinvolgenti. La sua presenza alla kermesse rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera.

. Chi è Sal Da Vinci, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per me sì? Si tratta di uno degli artisti più in voga del momento, soprattutto dopo il grande successo di Rossetto e caffè. Ma quali sono le canzoni e la carriera? E le origini e la vita privata? Ecco tutte le informazioni. Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York il 7 aprile 1969 ma cresce artisticamente e umanamente a Napoli, città con cui mantiene un legame fortissimo e che rappresenta il cuore della sua produzione musicale. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'intervista a Sal Da Vinci - Festival di Sanremo 2026

