Blatter, in confronto, era un dilettante. Anche l’ex presidente della Fifa, in carica dall’8 giugno 1998 al 21 dicembre 2015, oggi 89 anni, costretto a farsi da parte per lo scandalo corruzione che aveva travolto la federazione internazionale, incensava i potenti, in particolare quelli degli stati asiatici e africani, distribuendo denaro a pioggia con progetti calcistici in lungo e largo, ma non arrivò a omaggiare gli autocrati della storia moderna in modo sfacciato come il suo successore, Gianni Infantino. Il sorteggio della fase finale del mondiale 2026, al Kennedy Centre di Washington, è stato un autospot del presidente Donald Trump e una vergognosa manifestazione di servilismo da parte di Infantino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Infantino oltre ogni limite: ora Trump e Bin Salman, prima Putin. Il vero volto del presidente Fifa