Infantino oltre ogni limite | ora Trump e Bin Salman prima Putin Il vero volto del presidente Fifa
Blatter, in confronto, era un dilettante. Anche l'ex presidente della Fifa, in carica dall'8 giugno 1998 al 21 dicembre 2015, oggi 89 anni, costretto a farsi da parte per lo scandalo corruzione che aveva travolto la federazione internazionale, incensava i potenti, in particolare quelli degli stati asiatici e africani, distribuendo denaro a pioggia con progetti calcistici in lungo e largo, ma non arrivò a omaggiare gli autocrati della storia moderna in modo sfacciato come il suo successore, Gianni Infantino. Il sorteggio della fase finale del mondiale 2026, al Kennedy Centre di Washington, è stato un autospot del presidente Donald Trump e una vergognosa manifestazione di servilismo da parte di Infantino.
