Elkann e bin Salman alla Juventus grandi manovre per aprire ai fondi sauditi il Domani

Le recenti trattative tra John Elkann e il principe bin Salman indicano un interesse crescente verso l'apertura della Juventus ai fondi sauditi. L'articolo analizza le manovre in corso, sottolineando le possibili implicazioni per il club e il suo futuro strategico, in un contesto di evoluzione del calcio e investimenti internazionali.

Il quotidiano il Domani con Fabrizio Vergine scrive delle grandi manovre tra John Elkann e bin Salman per aprire la Juventus ai fondi sauditi. Scrive il Domani: Un mese fa, prima dell’ultima assemblea dei soci chiusa con l’ennesimo anno in rosso – 58 milioni, dopo i 198 milioni persi l’anno prima – Elkann ha fatto sapere che la Juventus non è in vendita, che la sua famiglia resterà impegnata, ma ha anche detto che «il club è aperto a collaborazioni con altri investitori». Una frase che lascia la porta aperta a possibili ingressi di nuovi soci. Ilnapolista.it Juve, Elkann vende parte delle quote a bin Salman? L'ipotesi sul futuro del club - Agnelli che controlla la maggioranza delle azioni della Juventus, potrebbe vendere parte delle quote della società bianconera ... tuttojuve.com Dopo Gedi anche la Juventus? Elkann punta sull’Arabia Saudita di Bin Salman - L’accordo tra JMedical e l’Arabia Saudita ... editorialedomani.it Elkann e bin Salman, alla Juventus grandi manovre per aprire ai fondi sauditi (il Domani) Il calcio sarà molto importante per l’Arabia Saudita nei prossimi dieci anni. Tra l'altro il Jmedical, polo di medicina sportiva della Juventus, aiuterà il regno di bin Salman a - facebook.com Facebook Dopo Gedi anche la Juventus? Elkann punta sull’Arabia Saudita di Bin Salman X.com © Ilnapolista.it - Elkann e bin Salman, alla Juventus grandi manovre per aprire ai fondi sauditi (il Domani)

ACCORDO SHOCK! Elkann VENDE a Bin Salman! Collaborazione STORICA!

Video ACCORDO SHOCK! Elkann VENDE a Bin Salman! Collaborazione STORICA! Video ACCORDO SHOCK! Elkann VENDE a Bin Salman! Collaborazione STORICA!