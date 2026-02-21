Dove sarà ambientato il nuovo DLC di The Witcher 3? Spuntano nuovi rumor
Nuovi rumor indicano che il prossimo DLC di The Witcher 3 sarà ambientato in una regione sconosciuta, con dettagli che suggeriscono un’area immersa tra foreste e montagne. La voce si diffonde tra i giocatori, dopo alcune immagini trapelate e indiscrezioni raccolte da fonti non ufficiali. La comunità attende con ansia notizie ufficiali, mentre le ipotesi continuano a crescere. La domanda che rimane aperta riguarda il luogo esatto in cui si svolgerà questa nuova avventura.
Dove sarà ambientato il nuovo DLC di The Witcher 3? La domanda circola da mesi tra fan e addetti ai lavori, alimentata da voci sempre più insistenti su una terza espansione non ancora annunciata ufficialmente da CD Projekt RED. Se inizialmente si parlava di una regione completamente nuova, ora i rumor sembrano cambiare direzione. Un insider polacco suggerisce che la risposta potrebbe essere molto più vicina di quanto si pensi. E questo dettaglio potrebbe ridisegnare le aspettative della community. Wccftech riporta che le indiscrezioni più recenti arrivano da UV o Grach, ex giornalista di Gry-Online con solidi contatti nell’industria videoludica polacca. 🔗 Leggi su Game-experience.it
The Witcher 3 riceverà nel 2026 un DLC dedicato al quarto capitolo? Spuntano nuovi indiziSi diffondono nuove indiscrezioni riguardo a un possibile DLC per The Witcher 3, previsto per il 2026.
Leggi anche: Un nuovo e grande DLC di The Witcher 3 è in arrivo maggio 2026 con un collegamento a The Witcher 4?
Il nuovo DLC di The Witcher 3 uscirà nel 2026
Argomenti discussi: Il prossimo God of War sarà davvero ambientato in Egitto? Spunta un presunto leak; Dove sarà ambientato il nuovo DLC di The Witcher 3? Spuntano nuovi rumor; Il prossimo film di Sean Baker sarà ambientato in Italia e avrà per protagonista Vera Gemma; Isaac Julien. All That Changes You. Metamorphosis.
Il nuovo film d’animazione Disney Pixar sarà ambientato in ItaliaArriva a sorpresa sui social di Disney Pixar l’annuncio del nuovo progetto che uscirà prossimamente. Come si legge nel post, il nuovo film d’animazione al quale la casa di produzione sta lavorando si ... 105.net
The Witcher 3: in che area ci porterà il nuovo DLC Ancora rumor sul GDR di CD Projekt x.com
Kingdom Come Deliverance 2 e The Witcher 3 Complete Edition sono il piatto forte della seconda metà di febbraio su Xbox Game Pass. https://www.everyeye.it/notizie/xbox-game-pass-giochi-escono-febbraio-inizio-marzo-due-mega-capolavori-arrivo-8601 - facebook.com facebook