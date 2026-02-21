Dove sarà ambientato il nuovo DLC di The Witcher 3? Spuntano nuovi rumor

Nuovi rumor indicano che il prossimo DLC di The Witcher 3 sarà ambientato in una regione sconosciuta, con dettagli che suggeriscono un’area immersa tra foreste e montagne. La voce si diffonde tra i giocatori, dopo alcune immagini trapelate e indiscrezioni raccolte da fonti non ufficiali. La comunità attende con ansia notizie ufficiali, mentre le ipotesi continuano a crescere. La domanda che rimane aperta riguarda il luogo esatto in cui si svolgerà questa nuova avventura.

Dove sarà ambientato il nuovo DLC di The Witcher 3? La domanda circola da mesi tra fan e addetti ai lavori, alimentata da voci sempre più insistenti su una terza espansione non ancora annunciata ufficialmente da CD Projekt RED. Se inizialmente si parlava di una regione completamente nuova, ora i rumor sembrano cambiare direzione. Un insider polacco suggerisce che la risposta potrebbe essere molto più vicina di quanto si pensi. E questo dettaglio potrebbe ridisegnare le aspettative della community. Wccftech riporta che le indiscrezioni più recenti arrivano da UV o Grach, ex giornalista di Gry-Online con solidi contatti nell’industria videoludica polacca. 🔗 Leggi su Game-experience.it

