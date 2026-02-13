Avengers | Doomsday i fratelli Russo promettono | Sarà un nuovo livello del MCU grazie a Doctor Doom

I fratelli Russo annunciano che Avengers: Doomsday rappresenterà un punto di svolta nel Marvel Cinematic Universe, grazie all’introduzione di Doctor Doom, un personaggio che promette di portare la saga a un nuovo livello.

Secondo Anthony e Joe Russo, Avengers: Doomsday porterà il Marvel Cinematic Universe su un piano narrativo inedito. L'arrivo di Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr., impone un nuovo tono e una complessità mai vista nei precedenti film Marvel. Ogni fase del Marvel Cinematic Universe ha cercato il suo momento di svolta, ma Avengers: Doomsday sembra voler riscrivere le regole del gioco. A dirlo sono direttamente i fratelli Russo, che raccontano come l'ingresso di Doctor Doom spinga la saga verso territori più ambiziosi e stratificati. Doctor Doom e la sfida di un nuovo linguaggio Marvel Con Avengers: Doomsday, il MCU si prepara a un cambio di marcia che non riguarda solo lo spettacolo, ma soprattutto la scrittura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

