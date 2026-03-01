Il corso Donna in difesa ad Ancona | lezione aperta di antiaggressione femminile

Il corso “Donna in Difesa” verrà presentato mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20.30 presso la palestra della Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Ancona. La serata include una lezione aperta di antiaggressione femminile, che fornirà una dimostrazione delle tecniche e delle modalità di difesa insegnate nel corso. L’evento è rivolto a tutte le donne interessate a conoscere metodi di autodifesa.

ANCONA - Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 20.30, la palestra della Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Ancona ospiterà la serata di presentazione con lezione dimostrativa del corso di antiaggressione femminile “Donna in Difesa”. L'iniziativa è curata dai tecnici esperti Massimo Monina e Gianni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

