Corso di difesa femminile. Pronte ad affrontare le situazioni di pericolo.

Il corso di difesa femminile, che inizierà lunedì 26 gennaio presso la palestra delle Poggi-Carducci, è pensato per fornire alle donne di Sarzana e zone limitrofe strumenti pratici per riconoscere e affrontare situazioni di rischio. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza e la sicurezza personale, attraverso esercizi e tecniche mirate. Un’opportunità per rafforzare la propria autonomia e prepararsi a fronteggiare eventuali emergenze.

Prenderà il via lunedì 26 gennaio, nella palestra delle Poggi-Carducci, il corso di difesa personale femminile che vuole offrire alle donne sarzanesi e dei comuni limitrofi tutti gli elementi necessari per riconoscere e saper affrontare eventuali situazioni di pericolo. A guidare il corso organizzato dal Comune di Sarzana saranno, come di consueto, l’ex campione della Nazionale e ora allenatore di judo, insegnante di educazione fisica, istruttore di tiro operativo, ma anche di scorte e protezione di terzi Enzo Meneghini e lo psichiatra Leonardo Moretti. Alle partecipanti, a fronte di un contributo di soli dieci euro propedeutico alla copertura assicurativa, saranno impartite otto lezioni, che si svolgeranno per quattro settimane il lunedì e il mercoledì sera, dalle ore 20 alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

