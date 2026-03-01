Stefano De Martino è stato annunciato come il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. La notizia circolava già da settimane, ma ora è stata confermata ufficialmente. La scelta riguarda una delle figure più note nel panorama televisivo italiano. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con De Martino al centro dell’organizzazione e della conduzione.

Quello che era nell’aria da mesi ormai è ufficiale: Stefano De Martino è il nuovo conduttore, e direttore artistico, del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio è stato fatto direttamente da Carlo Conti durante la finale in una sorta di passaggio di consegne ufficiale sul palco dell’Ariston. Annuncio in diretta di Carlo Conti durante la finale di Sanremo 2026 in onda sabato 28 febbraio. In conferenza stampa, oggi aveva svelato che questa sera ci sarebbe stata una comunicazione importante sul suo futuro. Nonostante avesse scherzato sulla possibilità di rimanere anche per il prossimo anno, l’attuale conduttore e direttore artistico ha deciso di annunciare il suo successore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il conduttore di Sanremo 2027 è Stefano De Martino

Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De MartinoIncassato il no da Carlo Conti per un rinnovo last minute, l'amministratore delegato della Rai Rossi ha già scelto su chi puntare per la conduzione...

“Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027”, trovato anche il nuovo direttore artisticoMentre il sipario su Sanremo 2026 non si è ancora alzato, i riflettori sono già puntati sul Festival del 2027.

Il conduttore di Sanremo 2027 la Rai corteggia ancora Conti ma De Martino è pronto, Amadeus sarebbe

Tutto quello che riguarda Stefano De Martino.

Temi più discussi: Chi conduce Sanremo 2027? Le voci su De Martino, le ipotesi in campo. Elisa: Lusingata per il nome; Festival di Sanremo, si pensa al dopo Conti e ci sono già dei nomi: le ipotesi; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: Gag...; Chi è Ubaldo Pantani, co-conduttore nella terza serata di Sanremo 2026.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 si commuove sul palco dell'Ariston. «Carlo, ricorderò per sempre la tua generosità»«Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo posso annunciare dal palco che sarai il conduttore e il direttore artistico della prossima edizione del Festival». Con ... ilmattino.it

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. L'annuncio ufficiale di Carlo ContiL'ufficialità è arrivata direttamente dal conduttore Carlo Conti: il suo successore al timone del Festival di Sanremo sarà Stefano De Martino. E, secondo rumor di ... leggo.it

Radio1 Rai. . #Sanremo2026 Carlo Conti annuncia ufficialmente che Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027. L'emozione di entrambi #carloconti #stefanodemartino - facebook.com facebook

Nel 2027 sarà Stefano De Martino a prendere il posto di Carlo Conti. Con lui anche Antonella Clerici. Stasera il simbolico passaggio di testimone sul palco x.com