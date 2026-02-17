Sanremo 2027 sembra già deciso | il conduttore sarà Stefano De Martino

Incassato il no da Carlo Conti per un rinnovo last minute, l'amministratore delegato della Rai Rossi ha già scelto su chi puntare per la conduzione di Sanremo 2027: è Stefano De Martino. Con lui, il manager dei Maneskin come direttore artistico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: arriva Stefano De Martino?Sanremo 2027 si avvicina e le voci sul cast si intensificano.

Leggi anche: Il conduttore di Sanremo 2027: la Rai corteggia ancora Conti ma De Martino è pronto, Amadeus sarebbe l’imprevisto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2027, è già iniziato il toto-conduttore: Antonella Clerici in pole position; Sanremo, Carlo Conti abdica: chi condurrà la futura edizione?; Sanremo 2026, manuale d’istruzioni per il pubblico: Carlo Conti richiama Tiziano Ferro, chiama Irina Shayk e rispolvera Ramazzotti; Carlo Conti ha individuato il suo successore per Sanremo 2027.

Sanremo 2027: Carlo Conti ha già scelto l’erede e fa uno sgarbo a Stefano De MartinoSanremo 2027: chi sarà il conduttore dopo Carlo Conti? Tra i rumors su Stefano De Martino e l'identikit tracciato da Conti, emerge un nome chiaro come erede designato. Scopri i retroscena Rai e il ruo ... rds.it

Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi: non è Stefano De Martino!Quello di quest'anno pare che sarà l'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti: chi condurrà nel 2027? Ecco il nome shock. donnapop.it

Ora che il cast di Sanremo sembra al completo. Che ne pensate. Onesti facebook

Giorgia Meloni si occupa della scaletta di Sanremo ma non trova il tempo di venire in Parlamento per le tasse, le pensioni, la sicurezza. Ritrova la favella solo per attaccare la sinistra. Vi sembra normale Per me qualcosa non torna… x.com