Il conduttore della tv iraniana dà l’annuncio della morte di Khamenei e scoppia in lacrime

Il conduttore della tv iraniana ha annunciato la morte di Khamenei e si è commosso. La tv di Stato iraniana ha confermato la notizia, attribuendola agli attacchi congiunti di Usa e Israele avvenuti ieri. L’annuncio è stato seguito da una scena di emozione sul volto del presentatore. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze della morte.

La di Stato iraniana ha confermato l'uccisione della Guida suprema Ali Khamenei a causa degli attacchi congiunti Usa-Israele di ieri. Nel dare l'annuncio il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime. La notizia della morte era già stata confermata dal presidente Usa Donald Trump con un post sul suo social network Truth. Raid Stati Uniti-Israele, l'Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo: ecco quali ha colpito. C'è anche la base che ospita soldati italiani. Alla Tv iraniana danno la morte di Khamenei, il video perfido dei dissidenti diventato virale: cosa fanno mentre lui piange a dirotto. La conferma della morte di Ali Khamanei è arrivata dalla Tv iraniana, con l'annunciatore che fatica a leggere il comunicato sull'uccisione della... Usa e Israele bombardano Teheran, l'annuncio della tv di Stato iraniana: "Attacco del regime sionista". La televisione di stato iraniana ha annunciato un "attacco aereo del regime sionista" al Paese, in seguito a una serie di esplosioni a Teheran. Iran, il conduttore della tv di stato annuncia tra le lacrime la morte di Khamenei. Iran, la tv di stato annuncia la morte di Khamenei: il conduttore sopraffatto dal pianto. Confermata la morte dell'ayatollah Ali Khamenei. La reazione di Teheran sta colpendo diversi paesi del Golfo.