Usa e Israele bombardano Teheran l’annuncio della tv di Stato iraniana | Attacco del regime sionista

La televisione di stato iraniana ha riferito che Israele ha condotto un attacco aereo su Teheran, evidenziando una serie di esplosioni nella capitale iraniana. L’annuncio descrive l’evento come un’azione del “regime sionista” contro l’Iran. Finora non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni immediati, mentre le autorità iraniane non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La televisione di stato iraniana ha annunciato un "attacco aereo del regime sionista" al Paese, in seguito a una serie di esplosioni a Teheran. Gli Stati Uniti hanno iniziato a effettuare attacchi aerei contro l'Iran, hanno riferito sabato i media statunitensi, dopo che Israele ha dichiarato di aver attaccato il suo storico avversario regionale.

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime: "Risposta schiacciante"

