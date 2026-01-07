Lochte vende all’asta causa divorzio i tre ori vinti alle Olimpiadi per quasi 400mila euro

L'ex nuotatore statunitense Ryan Lochte ha messo all'asta i tre ori olimpici vinti, ottenendo circa 400 mila euro. La vendita, avvenuta a causa di un divorzio, ha attirato l'interesse degli appassionati e dei collezionisti. Questa operazione rappresenta un esempio di come i risultati sportivi possano diventare oggetto di mercato e investimento.

Ryan Lochte costretto a vendere le sue medaglie olimpiche: incassa quasi 400mila dollari - Secondo un rapporto di Darren Rovell, un esperto di mercato di oggetti da collezione, Ryan Lochte ha venduto tre delle sue medaglie d'oro olimpiche per ... eurosport.it

