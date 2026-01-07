Lochte vende all’asta causa divorzio i tre ori vinti alle Olimpiadi per quasi 400mila euro
L'ex nuotatore statunitense Ryan Lochte ha messo all'asta i tre ori olimpici vinti, ottenendo circa 400 mila euro. La vendita, avvenuta a causa di un divorzio, ha attirato l'interesse degli appassionati e dei collezionisti. Questa operazione rappresenta un esempio di come i risultati sportivi possano diventare oggetto di mercato e investimento.
(Adnkronos) – IL'ex nuotatore statunitense Ryan Lochte ha venduto all'asta tre ori vinti alle Olimpiadi, per un valore di quasi 400mila euro. Come spiegato dal Daily Mail i cimeli, messi in vendita un paio di settimane fa, comprendono l'oro alla staffetta 4×200 stile libero a Pechino 2008 (valutata 183 mila dollari), la medaglia della 4×200 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
