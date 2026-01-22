centro cottura unico per le scuole il comune cerca una maxi cucina

Il Comune è alla ricerca di un immobile da destinare a centro cottura unico, un’ampia struttura destinata alla preparazione centralizzata dei pasti per tutte le scuole della città. Questa soluzione mira a ottimizzare le attività di ristorazione scolastica, garantendo efficienza e qualità nella distribuzione dei pasti agli studenti.

Il Comune cerca un immobile per realizzare il futuro centro cottura unico, ossia una maxi cucina dove preparare i pasti, in maniera centralizzata, per tutte le scuole della città. La nuova struttura manderà in pensione i centri cottura attualmente attivi, contribuendo a modernizzare e migliorare il servizio di refezione collettiva. E così, il Municipio ha avviato la raccolta di eventuali manifestazioni d’interesse, da parte di privati e aziende intenzionati a mettere in vendita stabili di proprietà, per individuare un immobile che si presti allo scopo. C’è tempo fino al 31 gennaio per avanzare le proposte, che verranno poi vagliate dagli uffici dell’Ente sotto il profilo logistico, tecnico ed economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

