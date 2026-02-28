Oggi alle 14 si gioca il derby tra Brescia e Lecco, due squadre che si contendono il secondo posto in classifica. La partita si presenta come uno dei momenti più attesi della stagione, con entrambe le formazioni pronte a mettere in campo il massimo impegno. Il clima tra i tifosi è acceso, e la sfida promette emozioni intense fino all’ultimo minuto.

Union Brescia e Lecco si sfidano per il secondo posto in un clima infuocato: big match, oggi alle 14.30 al Rigamonti. Eugenio Corini lo sa bene: "Mancano sempre meno giornate e mettere sei punti tra noi e il Lecco sarebbe fondamentale. Mi auguro di sfruttare l’apporto dei nostri tifosi che ci danno sempre una gran mano". Cosa sulla quale non potrà contare Federico Valente, dopo che il Tar ha rigettato il ricorso della società contro il divieto della vendita dei biglietti per i residenti nella provincia lecchese, imposto dal Prefetto di Brescia, in seguito ai "disordini" di Giana-Lecco. "Non ci vuole un genio per comprendere l’importanza del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un derby d’argento vivo. Brescia-Lecco per il podio

Leggi anche: Lecco d’argento vivo. Tutto sulla post season. Sul taccuino c’è Parker

Eventi e gazebo: il PD città di Lecco nel vivo della campagnaA tre mesi dal voto cittadino, il Partito Democratico della Città di Lecco entra nel pieno della campagna elettorale con un calendario di iniziative...

Aggiornamenti e notizie su Brescia Lecco.

Discussioni sull' argomento COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – Doppietta azzurra nella sciabola B: vince Andreea Ionela Mogos, medaglia d’argento per Sofia Brunati. Stop nei quarti per Loredana Trigilia nella categoria A; Ho visto la finale di hockey su ghiaccio femminile USA-Canada e mi sono divertita molto più che al derby di San Siro; Tutto su Kalulu-Bastoni e i retroscena del Derby d’Italia Streaming; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Un derby d’argento vivo. Brescia-Lecco per il podioUnion Brescia e Lecco si sfidano per il secondo posto in un clima infuocato: big match, oggi alle 14.30 al Rigamonti. Eugenio Corini lo sa bene: Mancano sempre meno giornate e mettere sei punti tra n ... sport.quotidiano.net

Brescia, col Lecco per lanciare la fuga al secondo posto x.com

Il TAR di Brescia ha respinto il ricorso del Lecco citando, tra le motivazioni, la difficoltà di gestire l’ordine pubblico in presenza di, restando generico, «altre manifestazioni sportive in contemporanea» a Brescia sabato 28 febbraio. Un argomento che a Lecco - facebook.com facebook