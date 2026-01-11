Il Club Arezzo apre il 2026 con una vittoria significativa in Serie B, superando per 3-0 la Sir Its Umbria Academy Perugia al Palazzetto Maccagnolo. La partita, giocata davanti a un pubblico caloroso, ha evidenziato la solidità della squadra aretina, che si conferma protagonista nel campionato. Un risultato importante che rafforza la posizione del club in classifica e conferma il buon momento della formazione.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Grande vittoria per il Club Arezzo che inaugura il 2026 nel migliore dei modi, superando la Sir Its Umbria Academy Perugia con un netto 3-0 nella gara disputata sabato al Palazzetto Maccagnolo, gremito e caloroso per l’occasione. La formazione aretina ha condotto il match con autorità dall’inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo e mostrando un’ottima organizzazione di gioco. I parziali (25-23, 25-17, 25-22) raccontano di una partita sempre sotto controllo, gestita con grande concentrazione e senza sbavature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serie B, il Club Arezzo domina Perugia: netto 3-0 al Palazzetto Maccagnolo

