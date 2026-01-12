Il Club Arezzo inizia l’anno con un netto 3-0 Battuta l’Academy Sir ora la sfida a Santa Croce

Il Club Arezzo inizia il 2026 con una vittoria significativa, superando 3-0 l’Academy Sir nel derby di pallavolo. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, ottenendo tre punti importanti in classifica e il primo successo casalingo della stagione. Ora, l’attenzione si concentra sulla prossima sfida a Santa Croce, con l’obiettivo di mantenere il momento positivo.

Parte benissimo il 2026 del Club Arezzo di pallavolo, che sabato ha vinto e convinto nel derby contro Sir Its Umbria Academy Perugia, imponendosi con un netto 3-0 che vale tre punti in classifica e il primo successo di fronte al pubblico del Maccagnolo. Il tabellino recita 25-23, 25-17 e 25-22 per i neroamaranto, che riescono a spuntarla in un primo set estremamente equilibrato, indirizzando poi la gara nel secondo set, vinto con un maggior margine. Nel terzo set gli umbri provano a rimettere in piedi una sfida compromessa ma la squadra di coach Mirko Morelli (nella foto) è implacabile e si prende la vittoria senza lasciare neanche un set agli ospiti.

VITTORIA !!! I #Botoli U17 @ist.fisioterapicomichelangelo Club Arezzo conquistano il match con @cortonavolley per 3-0 al Maccagnolo !!! #GoBotoli #ClubArezzo #NeroAmaranto - facebook.com facebook

