Filippo Zana ha vinto la quarta tappa del Giro di Sardegna 2026, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale. Durante la frazione, ha sviluppato un attacco deciso nel finale, dimostrando forza e determinazione. La tappa regina si è conclusa con una vasta fuga e un arrivo in salita, confermando la sua prestazione di rilievo.

Una spettacolare dimostrazione di forza edexecution attraverso un attacco deciso nel finale ha permesso a filippo zana di conquistare una vittoria in solitaria nella quarta frazione del Giro di Sardegna 2026. La tappa, riconosciuta come la più impegnativa del percorso, si è conclusa con l'italiano della squadra Soudal Quick-Step che ha saputo sfruttare al massimo la propria abilità strategica. La gara si è svolta lungo un tracciato caratterizzato da salite impegnative, che hanno messo alla prova le capacità di tenuta dei corridori, favorendo gli attacchi più incisivi e le scelte più verticali. All'inizio della gara, si sono susseguiti alcuni tentativi di fuga, concentrati già sul Passo Genna Silana. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Filippo Zana conquista la tappa regina del Giro di Sardegna e la maglia di leader

