Insonnia cronica | cause effetti e perché colpisce soprattutto le donne

L'insonnia cronica rappresenta un disturbo diffuso che influisce sulla qualità della vita di milioni di italiani. Colpisce in modo particolare le donne, con una prevalenza superiore rispetto agli uomini. In questo articolo, esploreremo le cause, gli effetti e le ragioni per cui questa condizione è più comune nel genere femminile.

L'insonnia è un disturbo che colpisce oltre 13 milioni di italiani, con una prevalenza maggiore nel genere femminile: sei-sette donne su dieci ne soffrono. L'età di maggior rischio è tra i 45 e i.

