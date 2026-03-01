Il cavallo è un animale d’affezione?

Il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri ha risposto alla domanda se il cavallo sia un animale d’affezione. Durante un’intervista, ha spiegato che il rapporto tra uomo e cavallo si basa su fiducia e collaborazione, sottolineando l’importanza delle cure e dell’attenzione nei confronti di questi animali. La discussione si è concentrata sui legami che si instaurano tra cavalli e persone, evidenziando aspetti pratici e relazionali.

Marco Di Paola, presidente FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), affronta con noi un argomento che sta facendo molto discutere. Da una parte ci sono gli animalisti, ovviamente favorevoli alla proposta di legge, dall'altra i lavoratori del settore della carne di cavallo, contrari a toglierla dal mercato. «Sono felice di poter esprimere la mia opinione in merito a questa proposta ed inizio da una premessa, i nostri cavalli non diventano cibo. Siamo stati dei precursori e già nel 2021 abbiamo introdotto un decreto legislativo, il n.3621, che proibisce la destinazione dell'animale a prodotto alimentare. Siamo stati la prima nazione al mondo a farlo».