I cacciatori contro il divieto di consumo di carne equina | il cavallo non è un animale da affezione
I cacciatori si oppongono alla proposta di legge che vieta di mangiare carne di cavallo, sostenendo che l’animale non deve essere considerato solo un animale da compagnia. La loro protesta nasce dalla convinzione che il cavallo sia una risorsa alimentare come le altre, e che questa scelta possa mettere a rischio tradizioni locali. In alcune regioni, la carne di cavallo viene consumata regolarmente e rappresenta un aspetto culturale importante. La discussione sulla legge continua, mentre le opinioni divergono sul destino di questo animale.
Giù le mani dal cavallo, almeno per come l’abbiamo sempre conosciuto. A scendere in campo contro la proposta di legge “Norme per la tutela degli equini e il loro riconoscimento come animali da affezione” presentata da Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati) e presidente della Lidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) è il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi. Una norma – spiegano a Federcaccia – che, se approvata, equiparerebbe cavalli, asini e muli e cani e gatti, vietandone di fatto l’uso produttivo e il consumo alimentare. “Dopo il coniglio è adesso il cavallo a essere portato all’attenzione degli italiani come nuovo animale da affezione – ha commentato il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi - proibendone e sanzionandone il consumo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Quanta carne di cavallo consumiamo in Italia? Le ragioni che hanno portato la proposta di legge per il divieto del consumo di equidi in Senato, e cosa succederebbe se venisse approvataIn Italia, il consumo di carne di cavallo è una pratica diffusa, ma recentemente una proposta di legge al Senato mira a vietarlo.
Chi vuole vietare il consumo di carne di cavallo va contro il cristianesimo
