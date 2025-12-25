Cade da cavallo e viene schiacciata dall' animale | Jessica muore dopo due giorni d' agonia
Fine delle speranze per Jessica Caratti. È morta nella mattina di oggi, giovedì 25 dicembre, la donna di 45 anni rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. La donna era stata schiacciata dal proprio cavallo durante un'escursione lungo un sentiero e. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Schiacciata dal cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore a Natale dopo due giorni di agonia
Leggi anche: Investito a due passi da casa, a Monza, Umberto Carieri muore dopo due giorni di agonia
Il cavallo si imbizzarisce e la schiaccia: la donna in pericolo di vita; ?? Schiacciata dal cavallo, va in arresto cardiaco: è in pericolo di vita; Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer; Toscolano, cade da cavallo: in elisoccorso al Civile.
Toscolano-Maderno, turista 45enne cade da cavallo a Folino Cabiana: scattano i soccorsi, elisoccorso e ricovero in codice rosso al Civile. #Brescia #elive #caduta #Elisoccorso #ospedale #civile #ToscolanoMaderno - facebook.com facebook
Toscolano, cade da cavallo: in elisoccorso al Civile x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.