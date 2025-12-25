Cade da cavallo e viene schiacciata dall' animale | Jessica muore dopo due giorni d' agonia

Fine delle speranze per Jessica Caratti. È morta nella mattina di oggi, giovedì 25 dicembre, la donna di 45 anni rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. La donna era stata schiacciata dal proprio cavallo durante un'escursione lungo un sentiero e. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Investito a due passi da casa, a Monza, Umberto Carieri muore dopo due giorni di agonia

