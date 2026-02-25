Spaccio in stazione Csn | Operazione riuscita ma l' organico della Polizia Locale resta sottodimensionato

"Il punto non è celebrare l’episodio, ma guardare ciò che ancora manca. L’unità cinofila promessa non risulta operativa" “Abbiamo letto l’intervista dell’assessore sulla grande operazione antidroga nell’area stazione. Bene ogni intervento contro lo spaccio, bene il lavoro della Polizia Locale, che merita rispetto e riconoscimento. Ma una rondine non fa primavera, e un’operazione non può diventare la prova che tutto funziona quando da anni mancano strumenti e scelte strutturali fondamentali per garantire sicurezza vera e continua”. Lo scrive in una nota Cesena Siamo Noi commentando l'operazione anti-droga in stazione della Polizia Locale con dieci misure cautelari. Dettaglia Csn: "Il punto non è celebrare l’episodio, ma guardare ciò che ancora manca. L’unità cinofila promessa non risulta operativa. Il potenziamento dell’organico della Polizia Locale, che tutti ormai riconoscono come essenziale per il presidio del territorio e il contrasto alla microcriminalità in sinergia con la polizia giudiziaria, resta insufficiente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

