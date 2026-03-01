Il capolavoro di Goggia a Soldeu | vince il Super G davanti ad Aicher

Da bergamonews.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Goggia ha conquistato la vittoria nel Super G a Soldeu, battendo Aicher. Dopo aver ottenuto un podio venerdì e aver affinato le sue tecniche sabato, domenica ha portato a casa il risultato più importante. La gara si è svolta sulle piste di Soldeu, con gli atleti che si sono sfidati lungo il tracciato. La competizione si è conclusa con un successo per l'atleta italiana.

Il weekend di Andorra si chiude con l’acuto della bergamasca, che supera la tedesca nel confronto dopo una gara perfetta ed è sempre più leader di specialità Venerdì ha iniziato con un podio, sabato ha preso le misure e domenica ha compiuto il suo capolavoro. Sofia Goggia chiude il weekend di Soldeu, in Andorra, vincendo uno splendido Super G davanti alla tedesca Aicher e allungando ancora di più nella classifica della coppa di specialità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

SuperG, capolavoro Goggia: prima a Soldeu, Pirovano quinta. Brignone soltanto ottavaSi chiude come meglio non poteva il week-end della bergamasca che vince la prova di SuperG ad Andorra: ecco com’è andata Magnifica Sofia Goggia: la...

Leggi anche: «Hanno rimesso in piedi nostro figlio. Un capolavoro, la gratitudine è infinita»

Altri aggiornamenti su Goggia

Temi più discussi: Sofia Goggia è sul podio anche nella discesa di Soldeu | FISI TV - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Odermatt, una discesa capolavoro a Garmisch, il video della vittoria del leader della generale; È tornato Wondermatt! Discesa capolavoro di Marco Odermatt a Garmisch, rivivi la vittoria del leader della generale; Tutte le medaglie olimpiche italiane a Milano Cortina 2026: Brignone da kolossal, Sighel polemico, Tabanelli acrobata folle.

il capolavoro di goggiaSuperG, capolavoro Goggia: prima a Soldeu, Pirovano quinta. Brignone soltanto ottavaSi chiude come meglio non poteva il week-end della bergamasca che vince la prova di SuperG ad Andorra: ecco com’è andata ... ilgiornale.it

il capolavoro di goggiaIl capolavoro di Goggia a Soldeu: vince il Super G davanti ad AicherIl weekend di Andorra si chiude con l’acuto della bergamasca, che supera la tedesca nel confronto dopo una gara perfetta ed è sempre più leader di specialità ... bergamonews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.