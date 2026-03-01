Il capolavoro di Goggia a Soldeu | vince il Super G davanti ad Aicher

Goggia ha conquistato la vittoria nel Super G a Soldeu, battendo Aicher. Dopo aver ottenuto un podio venerdì e aver affinato le sue tecniche sabato, domenica ha portato a casa il risultato più importante. La gara si è svolta sulle piste di Soldeu, con gli atleti che si sono sfidati lungo il tracciato. La competizione si è conclusa con un successo per l'atleta italiana.

Il weekend di Andorra si chiude con l'acuto della bergamasca, che supera la tedesca nel confronto dopo una gara perfetta ed è sempre più leader di specialità Venerdì ha iniziato con un podio, sabato ha preso le misure e domenica ha compiuto il suo capolavoro. Sofia Goggia chiude il weekend di Soldeu, in Andorra, vincendo uno splendido Super G davanti alla tedesca Aicher e allungando ancora di più nella classifica della coppa di specialità.