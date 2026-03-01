Un ragazzo di nome Nicolò ha superato un percorso difficile che è iniziato con una febbre e si è concluso con la scoperta di un problema congenito all’intestino. Dopo essere stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni, i medici sono riusciti a intervenire e a rimetterlo in piedi, ricevendo una grande riconoscenza dai genitori. La sua salute è migliorata grazie alle cure ricevute in ospedale.

LA STORIA. Dalla febbre alla scoperta di un problema congenito all’intestino: all’ospedale Papa Giovanni Nicolò è rinato. Il racconto della famiglia Bellato. «In cuore abbiamo tutti un Cavaliere pieno di coraggio - scrive Gianni Rodari -, pronto a rimettersi sempre in viaggio». Come l’eroe delle sue fiabe preferite Nicolò Bellato, quasi sei anni, nato senza la milza e con una grave malformazione intestinale, ha già affrontato e superato tante tempeste. Accanto a lui, insieme con i suoi genitori Massimiliano e Daniela, ha avuto una squadra eccezionale: i medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e i volontari degli Amici della pediatria, che lo hanno aiutato a riempire di colori le lunghe giornate dei suoi ricoveri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Hanno rimesso in piedi nostro figlio. Un capolavoro, la gratitudine è infinita»

