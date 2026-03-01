il bombardamento su una scuola elementare femminile in iran

Un attacco aereo ha colpito una scuola elementare femminile in Iran, causando numerose vittime. Secondo i media locali, circa 150 persone sono state uccise, per la maggior parte studenti. La notizia ha generato subito reazioni nel paese, mentre le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sull’episodio. La scuola coinvolta si trova nella regione interessata dal bombardamento.

Secondo i media iraniani sono state uccise quasi 150 persone, in gran parte studenti, il numero più alto finora in un singolo attacco Secondo i media di stato iraniani, sabato almeno 148 persone sono state uccise nel bombardamento di una scuola elementare femminile a Minab, nel sud dell’Iran. Erano per la maggior parte alunne. Stando alle informazioni finora disponibili, è il singolo attacco che ha causato il numero più alto di morti tra i civili da quando Iran e Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l’Iran con lo scopo di rovesciarne il regime. Il Post sta seguendo gli aggiornamenti sulla guerra con questo live blog. Non è chiaro se l’attacco sulla scuola, chiamata Shajareye Tayabeh, sia responsabilità dell’esercito israeliano o di quello statunitense, né se sia stato un errore o sia stato fatto in modo intenzionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

