La scuola elementare e una palestra per tutti Il cantiere è ripartito

La scuola elementare di Concorezzo e la palestra attorno sono di nuovo in fase di lavori: il cantiere è ripartito dopo mesi di stop causati dai ritardi nei costi dei materiali. Dopo un lungo stop, da metà gennaio i lavori sono ripresi, portando avanti le diverse fasi di costruzione che erano state sospese.

Si era arenata su problemi di cantiere per mesi (costi dei materiali), ma da metà gennaio la nuova scuola di Concorezzo ha ripreso il cammino. La città ha investito sulle future elementari in via Ozanam, accanto a quelle attuali, 17 milioni: nel progetto c’è anche una palestra aperta a tutti a fine lezioni che, secondo il nuovo calendario, sarà inaugurata fra una decina di mesi. Qui, si investe sui ragazzi. A sostenere l’opera anche la Regione che, attraverso un Accordo di programma, ha spedito in Brianza 1,2 milioni a supporto del complesso. Lo stabile è parte di un progetto di riqualificazione del polo che ospita la primaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Attualmente sono in corso i lavori di carpenteria per la costruzione della nuova scuola elementare di Motta Sant’Anastasia.

