Un bambino di nome Domenico Caliendo ha subito un trapianto di cuore, ma la famiglia chiede di cambiare uno dei periti incaricati. Prima che l’équipe del Monaldi confermasse le condizioni dell’organo proveniente da Bolzano, il cuore del piccolo era già stato espiantato. La vicenda ha suscitato attenzione, portando alla richiesta di modificare la composizione della commissione di esperti.

Il cuore del piccolo Domenico Caliendo era già stato espiantato prima che l’équipe del Monaldi verificasse lo stato di quello da trapiantare proveniente da Bolzano. E quando i medici hanno appurato che questo era compromesso e non avrebbe mai fatto un battito era troppo tardi per tornare indietro. A confermare la circostanza la deposizione resa al pm nei giorni scorsi da un’infermiera specializzata presente in sala operatoria lo scorso 23 dicembre. "Nella mia esperienza di trapianti era la prima volta che vedevo un torace vuoto", dice. Rischiano intanto di allungarsi intanto i tempi per l’ autopsia in calendario martedì. Il legale della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, ha annunciato istanza di ricusazione per uno dei cardiochirurghi del collegio dei periti scelti dal gip di Napoli per l’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il bimbo con il cuore bruciato. La famiglia: cambiare uno dei periti

