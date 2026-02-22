Bimbo con cuore bruciato sequestrati cellulari dei 6 medici indagati legale della famiglia | Si proceda per omicidio colposo
Un bambino con il cuore danneggiato ha portato all’ispezione dei cellulari di sei medici coinvolti nel caso. La famiglia denuncia un possibile errore medico che potrebbe aver contribuito alla sua morte. I sanitari sono stati sottoposti a indagini e i loro dispositivi sono stati sequestrati per analizzare eventuali prove. Le autorità stanno approfondendo le cause del decesso, che potrebbe essere legato a un intervento eseguito in modo scorretto. La prossima autopsia fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda.
Ieri ai sei indagati è stato notificato l’avviso di garanzia con l’ipotesi di lesioni colpose gravissime; nei prossimi giorni, quando sarà comunicata la data dell’autopsia, verrà contestata anche la nuova accusa Da lesioni colpose a omicidio colposo. Con il decesso del piccolo Domenico, avven. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bimbo morto dopo il trapianto di cuore fallito, si aggrava la posizione dei medici: l’accusa è di omicidio colposo, sequestrati i cellulariDomenico, il bambino morto a Napoli dopo un trapianto di cuore, è deceduto a causa di complicazioni post-operatorie.
Morte bimbo con cuore “bruciato”, 6 medici “indagati per omicidio colposo”, madre di Domenico: “Giustizia”, funerali giovedì o venerdìDomenico ha perso la vita a causa di un cuore gravemente danneggiato, che ha provocato il suo decesso.
