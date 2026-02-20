Bimbo con il cuore bruciato la definitiva decisione dei medici

Domenico, un bambino di soli due anni e mezzo, ha subito gravi ustioni al cuore a causa di un incidente domestico. La causa, ancora da chiarire, ha portato i medici a prendere una decisione definitiva sulla sua condizione. Le sue condizioni sono state monitorate intensamente negli ultimi giorni, mentre la famiglia aspetta notizie ufficiali. La vicenda ha acceso un acceso dibattito pubblico sulla sicurezza in casa e sulla responsabilità delle cure. La città resta in attesa di aggiornamenti sulle prossime mosse dei sanitari.

La storia di Domenico, due anni e mezzo appena, è diventata nelle ultime settimane il simbolo di una battaglia medica e giudiziaria che tiene con il fiato sospeso un'intera città. Il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime all' ospedale Monaldi di Napoli, dopo un trapianto di cuore che avrebbe dovuto rappresentare la sua salvezza e che invece si è trasformato in un incubo. Quel cuore, arrivato da lontano, non era nelle condizioni sperate. Oggi il bambino è attaccato a un macchinario che lo tiene in vita, mentre intorno a lui si muovono medici, magistrati e familiari in un equilibrio delicatissimo tra scienza, coscienza e speranza.