Donna trovata morta in una valigia nel 2023 la polizia diffonde un identikit | Aiutateci a scoprire chi è
La polizia spagnola cerca risposte sulla morte di una donna trovata in una valigia a Benahavís. La Guardia Civil ha diffuso un identikit e chiede aiuto alla popolazione. Finora nessuna traccia di chi possa essere, e le autorità sperano che qualcuno possa fornire informazioni utili per risolvere il caso.
Nel 2023 i resti di una donna sono stati trovati in una valigia a Benahavís, in Spagna. Oggi la Guardia Civil ha diffuso un identikit e chiede aiuto alla popolazione: "Qualsiasi informazione potrebbe essere utile per chiudere il caso".🔗 Leggi su Fanpage.it
Donna trovata in una valigia, l'appello dalla Spagna: "Ha 40 anni e un figlio, aiutateci a identificarla"
La Guardia Civil ha diffuso un identikit della donna trovata morta in una valigia a Benahavis, in Spagna.
“Una donna responsabile e presente”: chi era Federica Torzullo, la donna trovata morta vicino all’azienda del marito
Federica Torzullo, donna scomparsa da Anguillara Sabazia, è stata trovata morta vicino all’azienda del marito.
Donna trovata morta in una valigia nel 2023, la polizia diffonde un identikit: Aiutateci a scoprire chi èNel 2023 i resti di una donna sono stati trovati in una valigia a Benahavís, in Spagna. Oggi la Guardia Civil ha diffuso un identikit e chiede aiuto alla popolazione: Qualsiasi informazione potrebbe ... fanpage.it
Donna trovata morta in un ruscello, il corpo scoperto da due escursionistiE’ successo a Vorno, sotto l’osservatorio astronomico, in una zona particolarmente impervia. Ignote le generalità e le cause del decesso ... lanazione.it
La procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un’inchiesta sulla donna di 56 anni trovata lungo la circonvallazione occidentale di Sulmona, nella notte tra sabato e domenica - facebook.com facebook
Anguillara, la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito è Federica Torzullo ilsole24ore.com/art/anguillara… x.com
