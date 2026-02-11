Donna trovata morta in una valigia nel 2023 la polizia diffonde un identikit | Aiutateci a scoprire chi è

La polizia spagnola cerca risposte sulla morte di una donna trovata in una valigia a Benahavís. La Guardia Civil ha diffuso un identikit e chiede aiuto alla popolazione. Finora nessuna traccia di chi possa essere, e le autorità sperano che qualcuno possa fornire informazioni utili per risolvere il caso.

